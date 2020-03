DRK spricht von humanitär bedenklicher Situation

Neben der Polizei sind das Technische Hilfswerk (THW), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Bundespolizei und die Bundeswehr im Einsatz. DRK-Sprecher Kai Kranich sprach am Mittwoch von einer humanitär bedenklichen Situation, die sich auf der A4 abspielt. Soldaten der Bundeswehr sollen nach Polizeiangaben am Donnerstag verstärkt eingesetzt werden, um das DRK zu entlasten. Mitarbeiter der Landratsämter seien ebenfalls vor Ort, um die Menschen im Stau zu verpflegen. Bauern boten die Versorgung betroffener Tiertransporte an.

Stau an der Stadtbrücke in Görlitz

Auch am Grenzübergang Görlitz-Stadtbrücke leisten Anwohner den Wartenden Hilfe. Die Brücke wird zur Entlastung der A4 seit Mittwochvormittag als Übergang für Pkw und Kleintransporter genutzt. Hier hat sich am Mittwoch ebenfalls ein Riesenstau gebildet. Dadurch kämen Rettungswagen kaum durch die Stadt und zum Klinikum, berichtet der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU). "Das muss sich unbedingt wieder ändern", so der OB.

Polen kontrolliert jeden Einreisenden

Polen hat wegen der Corona-Pandemie seine Grenzen geschlossen. Grenzschützer kontrollieren jeden Einreisenden und messen seine Temperatur. Seit Donnerstag hat Polen die Vorschriften für die Kontrollen von Lastwagenfahrern und Berufspendlern gelockert. Wie eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes sagte, müssen diese beiden Gruppen bei einem Grenzübertritt kein Formular mehr mit Daten ihrer Erreichbarkeit ausfüllen. Damit lasse sich viel Zeit bei der Abfertigung sparen.

Um die überfüllten Autobahnen zu entlasten, wurden am Mittwoch weitere Übergänge für den Autoverkehr geöffnet. Pkw, Transporter, Kleinbusse und kleine Laster bis 7,5 Tonnen könnten ab sofort die bislang nur für Fußgänger gedachten Grenzübergänge in Frankfurt/Oder-Slubice, in Kietz-Kostrzyn nad Odra und in Görlitz-Zgorzelec nutzen, teilte der Grenzschutz mit.