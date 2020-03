Einen Tag nach der Schließung der Grenzen Polens zu Deutschland wegen der Corona-Krise bilden sich an den deutsch-polnischen Grenzübergängen lange Staus. Am Grenzübergang Ludwigsdorf an der A4 bei Görlitz führen die Kontrollen zu einer Wartezeit von fünfeinhalb Stunden, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes. Hauptsächlich wollten polnische Staatsbürger über die Grenze. Nach Angaben der Bundespolizei wurden unter anderem Deutsche an der Grenze abgewiesen.

Zeitaufwendige Grenzkontrollen

Nachdem Polen in der Nacht zu Sonntag wegen der Corona-Krise seine Grenzen geschlossen hatte, haben sich dort lange Staus gebildet. Am Grenzübergang von Ludwigsdorf an der A4 bei Görlitz habe die Abfertigung am Sonntagabend zeitweise bis zu acht Stunden gedauert, teilte die Bundespolizei mit. Die Autos hätten sich bis zu drei Kilometer angestaut.

Kein grenzüberschreitender Zugverkehr

Auch im Zugverkehr gibt es Einschränkungen: So verkehren die Trilex-Züge der Länderbahn nur noch bis Görlitz und nicht mehr bis Zgorzelec. Bereits seit Sonnabend enden die Trilex-Züge ins tschechische Liberec bereits in Zittau. Für den Betrieb auf der Strecke Seifhennersdorf-Zittau-Liberec entfallen die Haltepunkte in Deutschland, wie die Länderbahn mitteilt.

Bildrechte: Danilo Dittrich

Quelle: MDR/ma