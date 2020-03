Die geplante polnische Grenzschließung für Ausländer in der Nacht zum Sonntag sorgt in Sachsen bisher nur für geringe Behinderungen im Grenzgebiet. Wie die Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN auf Nachfrage mitteilte, bewegt sich der Grenzverkehr wie an den Vortagen im Rahmen des üblichen. Die polnischen Behörden nehmen seit Montag stichprobenartige Einreisekontrollen vor. Dadurch komme es zu Verzögerungen. Auch von den kleinen Grenzübergängen nach Polen in Zittau und Bad Muskau würden keine größeren Behinderungen gemeldet. Dennoch rief die sächsische Polizei Reisende per Twitter auf, genug Zeit einzuplanen und gegebenenfalls genügend Proviant mitzunehmen.