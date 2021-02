In Görlitz ist der Industrieturbinenbauer von Siemens möglicherweise erneut von Stellenabbau betroffen. Der Leiter der IG Metall in Ostsachsen, Jan Otto, sagte MDR SACHSEN, es könnten etwa 100 Stellen gestrichen werden. Mit genaueren Informationen rechne er im Laufe des Tages. Derzeit beschäftigt Siemens in Görlitz rund 900 Mitarbeiter.

Siemens-Chef: Betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

Siemens hatte zuvor bekannt gegeben, dass bei Siemens Energy in Deutschland in den nächsten vier Jahren 3.000 Stellen abgebaut werden sollen. Betroffen sei die auf konventionelle Kraftwerke spezialisierte Sparte Gas and Power. Die Standorte blieben aber bestehen. Vorstandschef Christian Bruch sagte, er sei zuversichtlich dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden könnten. In Verhandlungen mir den Arbeitnehmervertretern solle zeitnah eine Einigung über den geplanten Arbeitsplatzabbau erzielt werden.

Wir sind uns bewusst, dass unsere Pläne Teilen der Belegschaft viel abverlangen Christian Bruch Vorstandschef von Siemens