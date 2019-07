Die Gewerkschaft Ver.di hat am Dienstag die Oberlausitzer Kaufland-Mitarbeiter zum ganztägigen Streik aufgerufen. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen im Einzelhandel. Laut Ver.di haben die Arbeitgeber kein akzeptables Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem sechs Prozent mehr Lohn und eine Angleichung der Tarifverträge zwischen Ost und West.

Die sachsenweite Streikversammlung findet am Vormittag vor der Kauflandfiliale in Görlitz statt. Bereits am Montag waren die Kauflandmitarbeiter im Ausstand, Einschränkungen für die Kunden gab es jedoch kaum.