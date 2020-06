René Reinert, Inhaber eines Logistikunternehmens mit 900 Mitarbeitern, hat im Zusammenhang mit der Kohleförderung in der Lausitz schon einmal eine jahrelange Hängepartie erlebt. Über Jahre war fraglich, ob das Unternehmen Reinert Logistics seinen Stammsitz im Schleifer Ortsteil Mulkwitz behalten kann. "Wir sollten umgesiedelt werden. Das war beschlossene Sache", erzählt Reinert. Der Energiekonzern Vattenfall plante den Ort abzubaggern und dort den Tagebau Nochten zu erweitern. 2014 hatte die sächsische Landesregierung die Abbaupläne genehmigt. 2017 aber gab der neue Tagebaueigner Leag bekannt, auf die Erweiterung von Nochten zu verzichten. "Es hat lange gedauert bis klar war: Kommen die Vorranggebiete oder nicht und wo?", beklagt René Reinert.

Ein ähnliches Hin und Her dürfe es nun beim Kohleausstieg nicht noch einmal geben, verlangt René Reinert. "Jetzt haben wir schon wieder eine Hängepartie und wissen nicht, mit welchen Mitteln wir planen können. Da braucht es jetzt mal Klarheit."

Im Januar hatte die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf für den Kohleausstieg vorgelegt. Bis heute aber ist das Gesetz nicht verabschiedet, fehlen Vorgaben, wie der Wandel in den Kohlerevieren gestaltet werden soll. Wie René Reinert interessiert viele Lausitzer, was das Strukturstärkungsgesetz dazu vorgibt. Wie kommt das Geld für den Strukturwandel in die Kohleregion und wer profitiert davon, sind Fragen die ihnen unter den Nägeln brennen.