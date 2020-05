29.05.2020 | 16:35 Uhr Suche nach Investoren für die Lausitz: Bund unterstützt Wirtschaftsförderung

In der Lausitz gibt es zwar einige Großunternehmen wie Daimler Accumotive in Kamenz, Müllermilch in Leppersdorf und Siemens in Görlitz. Doch wenn die Braunkohle-Verstromung in einigen Jahre beendet wird, fehlen tausende Arbeitsplätze. Sachsen und Brandendenburg suchen deshalb gemeinsam nach Investoren - der Bund hilft jetzt dabei.