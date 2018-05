Das Wort "Umgebindehaus" hatten Heidi und Kenneth Essers noch nie gehört, bevor sie in die Oberlausitz zogen. Am Anfang stand nur der Traum von einem alten Haus auf dem Land. Genau das fand das Ehepaar in einer Anzeige im Internet: ein Umgebindehaus von 1850 in Neusalza-Spremberg.