Auch die tschechische Verwaltungsregion Liberec will eine Erweiterung von Tagebau und Kraftwerk in Turow verhindern. "Wir werden uns weiter mit allen verfügbaren Mitteln zur Wehr setzen", erklärte Regionspräsident Martin Puta am Mittwoch und kündigte an, notfalls vor Gericht zu ziehen. Der tschechische Politiker warnte vor möglichen dramatischen Auswirkungen der Erweiterungspläne für die Bürger im Grenzgebiet.

Eine Sprecherin der Regionaldirektion für Umweltschutz in Wrocław bestätigte am Mittwoch, dass in der Vorwoche ein Beschluss zu den Umweltbedingungen für den Weiterbetrieb des Braunkohletagebaus Turow gefallen sei. Zwei Tage später sei auf Bitten des Investors entschieden worden, dass der Beschluss sofort vollzogen werden kann. Zu den Inhalten des Beschlusses äußerte sich die Sprecherin nicht. Das entsprechende Dokument umfasst 170 Seiten und liegt derzeit nur in polnischer Sprache vor.



Der Braunkohletagebau Turow liegt direkt im Dreiländereck an der Grenze zu Deutschland und Tschechien. Betreiber ist der Energiekonzern PGE, der mehrheitlich dem polnischen Staat gehört. Er will bis mindestens 2044 Kohle in Turow abbauen.