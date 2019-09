Der Tagebau Turów versorgt das nahegelegene Kraftwerk mit Braunkohle. Die vom polnischen Energiekonzern PGE betriebene Anlage liegt beim CO2-Ausstoß auf Platz 8 in Europa. Doch der Betreiber will erweitern, nicht nur in der Breite sondern auch bis zu einer Tiefe von knapp 300 Metern. Dadurch soll das Kraftwerk weitere 25 Jahre in Betrieb bleiben.