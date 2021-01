Zittau hat bei der Europäischen Kommission Beschwerde gegen die Fortführung des polnischen Tagebaus Turów im Dreiländereck eingereicht. Wie die Stadt mitteilte, werden durch die Weiterführung und Erweiterung des Kohleabbaugebietes schwerwiegende Umweltschäden befürchtet. So gibt es Bedenken wegen der Feinstaubbelastung und des Lärms, wegen möglicher Bodenbewegungen und Gewässerverschmutzungen, zählt die Stadt in einer schriftlichen Begründung auf.

Der polnische Bergbaukonzern PGE, der mehrheitlich dem polnischen Staat gehört, will in dem Gebiet um Turów mindestens noch 25 Jahre Kohle abbauen und den Tagebau dafür erweitern. Im März 2020 hatte die Umweltbehörde in Wroclaw die auslaufende Lizenz für den Tagebau zunächst um sechs Jahre verlängert.

Zittau hatte daraufhin Widerspruch gegen die aus deutscher Sicht überraschend erfolgte Genehmigung des Weiterbetriebs eingelegt. Auch auf tschechischer Seite gibt es Widerstand: Bereits Ende 2019 hatte die tschechische Regionalbehörde in Liberec gemeinsam mit zehn Gemeinden und Greenpeace Tschechien reagiert und eine Petition in EU-Parlament eingereicht.

Im Oktober 2020 veröffentlichte die deutsche Greenpeace-Organisation ein geologisches Gutachten , das belegt, dass der Weiterbetrieb des polnischen Tagebaus Turów die Wasserqualität und die Bodenstabilität auf deutscher Seite gefährde. Demnach könnte der Grundwasserspiegel um mehrere Meter sinken. Bodenabsenkungen könnten zur Rissen an Häusern am Rand des Zittauer Stadtgebietes führen. Zudem würde laut der Studie das saure Grubenwasser die Neiße belasten.

Seit dieser Woche liegt der überarbeitete Genehmigungsbescheid für den Betrieb des kürzlich erweiterten Kraftwerks Turów öffentlich aus. Darin werden unter anderem der Betriebsablauf in den Kraftwerksblöcken, Schutzvorkehrungen im Falle von Havarien und Maßnahmen zur Abgas- und Abwasserreinigung dargestellt. Bis zum 1. Februar können die 170 Seiten umfassenden Unterlagen in den Verwaltungen von Zittau, Hirschfelde, Bernstadt, Mittelherwigsdorf, Ostritz, Oderwitz, Schönau-Berzdorf sowie in der Sächsischen Landesdirektion in Dresden eingesehen werden. Außerdem stehen die Dokumente im Internet.