Rund 100 Fachleute und aktive Tierschützer aus ganz Deutschland treffen sich am Wochenende in Niesky. Thema ist die wachsende Kranich-Population in der Oberlausitz.

In den Teichgebieten rund um Niesky sammeln sich zur Zeit hunderte Kraniche, bevor sie im Oktober von dort aus in ihre Winterquartiere fliegen. In Sachsen gibt es 200 bis 250 Kranich-Brutpaare. Dank einer guten Bestandsentwicklung in den vergangenen Jahren wird der Kranich in Sachsen nicht mehr auf der roten Liste geführt.