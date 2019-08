Ohne ihre Mitarbeiter Jenny und Terence Böhme hätte das IT-Unternehmen Tallence wohl kein Büro in Görlitz eröffnet. Denn die beiden Oberlausitzer wollten in ihre alte Heimat zurück, die sie 2010 verlassen hatten. Damals gingen sie nach Hessen, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Sie bekamen gute Jobs, kauften sich ein Haus, bekamen drei Kinder. Eigentlich alles wunderbar. Doch ihre alte Heimat ließ sie nie los, im Urlaub kamen sie immer wieder zurück. "Nach den Ferien wollten wir jedes Mal bleiben und gar nicht mehr zurückfahren", erinnert sich Jenny Böhme. Schließlich wurde das Heimweh so groß, dass sie sich zur Rückkehr entschlossen.

Erstes Büro in Ostdeutschland

Als Terence Böhme seinem Chef von den Umzugsplänen erzählte, ging alles ganz schnell. "Er meinte ganz spontan: Ja, das kannst du machen, aber dann machst du auch einen Standort in Görlitz auf." Kein ungewöhnlicher Vorschlag für die Tallence AG, die Rückkehrer mit solchen Initiativen unterstützen möchte. Denn so können sie ihre IT-Karriere auch fernab der Niederlassungen in Hamburg, Karlsruhe oder Frankfurt fortsetzen. In Görlitz, dem ersten Büro des Unternehmens in Ostdeutschland, soll vor allem Software entwickelt werden. Bis zu zwölf Arbeitsplätze sind zunächst geplant.

Unterstützung von der Stadt

Das neue Büro liegt direkt in der Görlitzer Altstadt. Das Umfeld passt, meint Terence Böhme, der dabei auch an die Hochschule Zittau/Görlitz denkt. Die bringe immer sehr gute Leute hervor, sagt Böhme. Auch die Stadt hat die Pläne unterstützt. So seien die Stadtwerke sofort zur Stelle gewesen, als es um die Einrichtung eines schnellen Internetanschlusses ging. Privat genießen die Böhmes ihre Rückkehr ebenfalls – sei es mit dem Paddelboot auf der Neiße oder an einem der vielen Seen, die in der Lausitz neu entstehen.

Quelle: MDR/vis