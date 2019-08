Die Landestalsperrenverwaltung wird die Talsperre Quitzdorf vorläufig nicht weiter ablassen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und zum Schutz der noch im Stausee verbliebenen Fische ist eine vollständige Entleerung des Stausees derzeit nicht möglich, so die Behörde. Die beschädigte Beschichtung am Entnahmebauwerk wird nun durch Taucher entfernt. Seit Ende Juni wird die Talsperre Quitzdorf für die geplante Reparatur abgestaut und abgefischt. Mit dem abgegebenen Wasser wurde die Spree gestützt. Nun wird nur noch die vorgeschriebene Mindestwasserabgabe an den Schwarzen Schöps abgegeben. Der aktuelle Inhalt der Talsperre entspricht in etwa dem Wasserstand im Trockenjahr 2018.