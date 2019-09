Aus der Talsperre Quitzdorf wird in den nächsten Wochen mehr Wasser als bisher abgelassen. Wegen der anhaltenden Trockenheit soll so mehr Wasser ins brandenburgische Spreegebiet gelangen und dort die Wassergüte verbessern helfen. Das teilte die Landestalsperrenverwaltung mit. Außerdem soll so der Wasserbedarf der sächsischen Teichwirtschaften und der Speicher Lohsa 2 und Bärwalde gedeckt werden.