Löbau: Tarifverhandlungen an Kreismusikschule Dreiländereck stocken

Die Tarifverhandlungen für einen Haustarifvertrag an der Kreismusikschule Dreiländereck in Löbau stecken fest. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wurden die Gespräche zwischen der Geschäftsführung der kommunalen Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft und der Gewerkschaft am Montag nach nur 30 Minuten abgebrochen.



Die Arbeitgeberseite habe kein anderes Mandat, als bereits in der vierten Verhandlungsrunde angeboten wurde, hieß es von Verdi. Dieses Angebot in Höhe von 80 Prozent des geltenden Flächentarifvertrages, der auch für öffentliche Musikschulen gilt, hatte Verdi nach eigenen Angaben als nicht verhandlungsfähig abgelehnt. Als Kompromissvorschlag hatte die Gewerkschaft demnach angeboten, im Haustarifvertrag zunächst 92 Prozent des Tarifs zu vereinbaren. Die Differenz sollte dann bis 2024 schrittweise angeglichen werden.



Verdi-Verhandlungsführer Michael Kopp sagte, den Musikschullehrern im Jahr 2019 eine untertarifliche Bezahlung von 20 Prozent anzubieten sei "eine Zumutung". Es zeige mangelnde Wertschätzung für die Arbeit der Lehrkräfte.