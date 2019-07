Im Fall des schwer verletzten 18-Jährigen in Niesky ist ein 23-jähriger Tatverdächtiger ermittelt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Montag mitteilte, wurde für den Tatverdächtigen ein Unterbringungsbefehl erlassen. Er befindet sich in einer psychiatrischen Klinik. Die Mordkommission ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der versuchten Tötung.



Der 18-Jährige war am Freitagabend schwer verletzt in einer Wohnung an der Muskauer Straße in Niesky aufgefunden worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er weiterhin behandelt wird. Was sich genau in der Wohnung abspielte, ist noch unklar. Die Polizei schloss von Anfang an eine Gewalttat nicht aus.