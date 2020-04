Bei einem Brand in einer Geflügelzuchtanlage in Kreba-Neudorf im Landkreis Görlitz sind etwa 1.000 Tiere verendet. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Freitagnachmittag in einem Stall für Junggeflügel ausgebrochen. Der Eigentümer konnte demnach den Brand selber löschen, die erst drei Tage alten Tiere aber nicht mehr retten.



Ausgelöst wurde das Feuer nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.