In Weißwasser gibt es die sachsenweit erste ambulante Praxis für psychisch kranke Kinder und Jugendliche, in der die Betreuung der Patienten überwiegend via Telemedizin erfolgt. Ein niedergelassener Facharzt aus Pirna hat sie als Zweigpraxis eröffnet. Der Kontakt des Facharztes mit den jungen Patienten erfolgt durch Videokonferenzen, wobei der erste Kontakt stets persönlich stattfindet. Auch mit den Therapeuten arbeitet der Facharzt per Videokonferenzen zusammen. Sie übernehmen dann die Betreuung vor Ort: bereiten beispielsweise das Arztgespräch vor, erklären den Patienten und Eltern die Behandlungsschritte oder betreuen sie direkt im familiären und sozialen Umfeld, hieß es. Die Behandlung selbst obliege weiterhin dem Facharzt: Er verfolge die Therapie und könne sich jederzeit einschalten.