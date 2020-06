Eine Kurzvorstellung von Daniel Morgenroth - 2003 Abitur in Ebern

- ab 2004 Studien Sprachen, Kommunikation, Wirtschaft an der Uni Passau

- 2007 bis 2008 Studien am King's College London & Royal Acadamy of Dramatic Art

- 2011 bis 2015 Promotion an der TU Dortmund

- 2011 bis 2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Würzburg

- 2017 stellvertretender Intendant Theater Konstanz