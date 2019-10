Der Tierpark in Görlitz sucht dringend Kürbisse als Spenden. Zum Kürbisfest am 30. Oktober soll sich der Oberlausitzer Bauernhof im Görlitzer Zoo in eine wahre Kürbisoase verwandeln. "Wir können eigentlich alle intakten Kürbisse gebrauchen - ob zu Dekorationszwecken, als saisonales Futter für die Tierparkbewohner oder für Tierpräsentationen der besonderen Art", wirbt Pressesprecherin Isa Plath um Spenden. Die Kürbisse nimmt der Tierpark ab sofort mittels einer eigens eingerichteten Sammelkiste an der Kasse in Empfang.