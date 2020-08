Bildrechte: Tierpark Görlitz/Simon Bruslund

Der Tierpark Görlitz-Zgorzelec freut sich über ein neues Traumpaar, das sich auf einer Singlebörse kennengelernt hat. Im Dating Center des Tierparks Marlow bei Rostock haben sich Bea und Beato gefunden. "Dort bekommen unverpaarte Single-Beos die Chance, ihrer großen Liebe zu begegnen - für die sehr wählerische und von der Ausrottung bedrohte Vogelart ein Beitrag zu dessen Erhalt", teilte der Tierpark Görlitz mit.

Anspruchsvolle und erstaunliche Vögel

Bea und Beato stammen von einem deutschen Züchter und aus dem Zoo Basel. Sie haben sich in einer großen Gemeinschaftsvoliere in Marlow kennengelernt. Nun seien sie als sehr charismatisches Liebespaar "direkt aus den Flitterwochen in den Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec umgezogen und gewöhnen sich ein", hieß es von der Zooleitung. Mit einigen Besuchern habe sich das Vogelpaar auch schon unterhalten.

Die rabenartigen Beos wurden 2020 von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) zum "Zootier des Jahres" gewählt. Die Vögel haben erstaunliche Talente und können Geräusche und Stimmen nachahmen. In ihren Herkunftsgebieten wie Sri Lanka, Indien, Borneo und Java sind die Vögel beliebt und werden oft gehandelt, "was ihnen oft ein einsames Leben in meist zu kleinen Käfigen beschert. In manchen Ländern gilt der Beo zudem als Delikatesse, was die Bestände zusätzlich dezimiert", erklärte Zoodirektor Hammer dazu.

Tierpark unterstützt Beo-Schutzprojekte

Der Naturschutz-Tierpark an der Neiße will mit dem Paar jetzt eine Zucht der Vögel starten. Das sei nötig, weil laut Tierpark Görlitz in deutschen Zoos nur noch 45 Beos leben.