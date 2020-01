Im Naturschutz-Tierpark in Görlitz können Besucher putzigen Nachwuchs beobachten. Bei den Zwergseidenäffchen waren am 24. Dezember 2019 Zwillinge zur Welt gekommen. Die beiden Äffchen tragen passend zu ihrem Geburtstag die Namen "Santa" und "Claus" und verbringen ihre Zeit am liebsten ganz nah bei den Elterntieren.