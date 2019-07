Ein 27 Jahre alter Mann ist am Montag in Neißeaue im Landkreis Görlitz knapp sieben Meter in die Tiefe gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache des Unfalls noch unklar. Der Mann habe am Mittag das Dach eines Hauses betreten und sei durch die Decke hinunter gestürzt. An dem Gebäude werden laut Polizei derzeit Baumaßnahmen durchgeführt. Der Mann habe auf der Baustelle gearbeitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.