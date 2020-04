Am Donnerstagvormittag ist es in Hoyerswerda zu einem tödlichen Autounfall gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist ein 48 Jahre alter Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Straße abgekommen. Dabei stieß er seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.