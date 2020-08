Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad- und einem E-Bike-Fahrer ist ein Mensch getötet worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntagnachmittag mitteilte, fuhr ein 34 Jahre alter Motorradfahrer auf den in gleicher Richtung fahrenden E-Biker auf. Die beiden Fahrer stürzten in der Folge schwer.