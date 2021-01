Die Polizei hat die Autofahrer in Sachsen am Sonnabend vor glatten Straßen gewarnt. Schnell fallende Temperaturen könnten zu überfrierender Nässe führen, hieß es im Verkehrswarndienst. Das gelte bis ins Tiefland hinein. Autofahrer sollten "besonders vorsichtig" fahren. Der Deutsche Wetterdienst sagte Temperaturen zwischen Null und minus drei Grad voraus. Auch die Meteorologen warnten, dass verbreitet mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen sei. Dazu komme leichter Schneefall, vor allem in der Oberlausitz und im Bergland.

Schwierige Wetterverhältnisse haben bereits am Freitag zu mehreren Unfällen geführt. Auf der B6 in Reichenbach verunglückte am Freitagabend eine 37-jährige Pkw-Fahrerin tödlich. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie auf verschneiter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Frau musste laut Polizei von der Feuerwehr aus ihrem Auto geschnitten werden und erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der 57 Jahre alte Fahrer des anderen Autos musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B6 war für drei Stunden gesperrt.