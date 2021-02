Nach dem Fund mehrerer toter Wasservögel hat das Landratsamt Görlitz vor dem Uferbereich des Quitzdorfer Stausees gewarnt. Der Bereich sei "dringend" zu meiden, hieß es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Grund sei die gegenwärtig in hoher Zahl in Deutschland nachgewiesene Geflügelpest in den Wildvogelbeständen. "Jegliches tot aufgefundenes Wassergeflügel sollte grundsätzlich nicht angefasst werden", warnte eine Sprecherin des Landratsamtes. Gleichzeitig bittet das Amt um Hinweise bezüglich des Fundortes. Diese sollen über die E-Mail-Adresse veterinaeramt@kreis-gr.de an das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt übermittelt werden.