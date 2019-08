Auf der Autobahn 4 ist ein Lastwagenfahrer tot in seinem Fahrzeug gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Dienstagabend wegen eines unbeleuchteten Lkw gerufen, der kurz vor dem Tunnel Königshainer Berge mitten auf der Fahrbahn stand. Ein weiterer Lkw-Fahrer, der die Gefahrenstelle sicherte, gab an, dass der Mann bewusstlos sei. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 50 Jahre alten Fahrers feststellen.