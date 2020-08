Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 156 im Landkreis Görlitz ist ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein 51 Jahre alte Autofahrer am Freitagabend bei Nochten in der Nähe von Boxberg in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 54-Jährigen. Dessen 50 Jahre alter Beifahrer starb bei dem Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Die Unfallautos landeten nach der Kollision völlig zerstört im Grünstreifen am Waldrand.