Das Kaffeemuseum in Ebersbach ist in diesem Jahr Sachsens Leuchtturm der Tourismuswirtschaft. Den Preis überreichte Frank Hensel, Vorstandsmitglied der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, an die Eigentümer Simone und Friedbert Scholz.

In den originalen Blockstuben können Urlauber übernachten. Im Hof gibt es Kinovorführungen und Konzerte. Das Museum in den 200 Jahre alten Ausstellungsräumen informiert über die Welt des Kaffees. 3.000 bis 4.000 Besucher kommen jedes Jahr und nutzen auch das Hofcafé. In der eigenen Rösterei bietet das Ehepaar Scholz auch Schauvorführungen und Verkostungen an.