Wenn Familie Himpel aus Görlitz eine Ausfahrt macht, dann ist das ein echter Hingucker. Denn das Herz der beiden Zwillingsbrüder und ihrer Ehefrauen schlägt für den Trabi. Deshalb haben sie nicht nur einen in ihrer Garage stehen, sondern gleich zehn. Für eine Landpartie gibt es also reichlich Auswahl, vom Cabriomodell bis zum Trabi in Metallic-Farben.

Inzwischen sind sie zu viert und auch der Sohnemann legt schon Hand an den Trabbi. Wenn auch zunächst nur an Teile davon: In seinem Zimmer hat er das Vorderteil eines Zweitakters als Dekoration an die Wand montiert. Auch seine Tante Lysann Himpel ist mit im Boot, wenn es um den Plaste-Bomber geht. Sie hat sie mit Trabant geheiratet und ihre Kinder schon früh mit dem typischen Trabi-Sound bekannt gemacht. Für Nachwuchs-Trabifahrer ist bei Familie Himpel also gesorgt.