20 Bürgermeister aus den europäischen Kohleregionen treffen sich heute in Weißwasser zum zweiten "Forum of Mayors". Sie kommen unter anderem aus Polen, Griechenland, Tschechien und Bulgarien.



Thema ist der Strukturwandel in ihren Heimatregionen durch den Ausstieg aus der Kohleförderung. Gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern wollen sie über ein Ende der Kohlverstromung und die daraus resultierenden Herausforderungen und Lösungen sprechen. Ziel sei es, von einander zu lernen. Das Treffen wurde vom Bundesumweltministerium und der Umweltorganisation WWF organisiert.