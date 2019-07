Der A4-Tunnel Königshainer Berge ist am Donnerstagabend nach einem Unfall komplett gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Motorradfahrer auf der Autobahn in Richtung Görlitz unterwegs, als er auf einen Laster auffuhr. Dabei wurde der 38 Jahre alte Biker schwer verletzt. Aufgrund der Rettungsarbeiten waren zunächst beide Fahrtrichtungen gesperrt, nach einer Stunde konnte die Tunnelröhre in Richtung Dresden wieder freigegeben werden. Der Unfall sorgte am Abend für Staus und Verkehrsbehinderungen.