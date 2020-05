In den letzten Wochen war auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz aufgrund der Corona-Pandemie Ruhe eingekehrt, zur Freude einiger Anwohner in den benachbarten Orten beispielsweise in Weißkeißel, Pechern oder Skerbersdorf. Ungewohnte, wohltuende Ruhe lag über dem 16.000 Hektar großen Gelände, weil aufgrund der Corona-Beschränkungen zahlreiche Übungen abgesagt werden mussten.