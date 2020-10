Der geplante Ausbau des Braunkohletagebaus im polnischen Turow könnte die Wasserqualität auf deutscher Seite gefährden. Das geht aus einem geologischen Gutachten der Umweltorganisation Greenpeace hervor, das am Montag in Zittau vorgestellten wurde. Der Betrieb des erweiterten Tagebaus im Dreiländereck würde das Grundwasser in den tieferen Schichten um 20 Meter absenken, erklärte Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid. Damit sei die Wasserversorgung in der Region gefährdet.