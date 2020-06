Im Görlitzer Ortsteil Weinhübel steht ein ehemaliges Kühlhaus, das nach der politischen Wende von Jugendlichen in Beschlag genommen worden ist. In den 2000er-Jahren entwickelte sich aus der Industriebrache ein soziokulturelles Zentrum und ist seitdem ein fester Bestandteil der freien Szene in Görlitz. Es bietet freie Räume für Start-Ups, aber auch Proberäume, Festivals und Konzerte locken alle Altersgruppen in die einstigen Lagerhallen. Künstler probieren sich aus und Skateboarder sowie BMX-Fahrer zeigen waghalsige Einlagen.