Für eine "einsatznahe" Großübung rückte das THW mit schweren Gerät an der Neiße bei Zentendorf an. Bildrechte: MDR/Anna-Sophie Aßmann

Rund 100 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) und der Feuerwehr haben am Sonnabend an der Neiße für einen Großeinsatz geübt. Ortsverbände aus Bautzen, Görlitz, Kamenz, Riesa und Zittau übten in Zentendorf für ein spezielles Brandszenario. Angenommen wurde, dass an der Kulturinsel Einsiedel ein Brand ausgebrochen ist.