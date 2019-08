Die Bundeswehr will den Truppenübungsplatz Oberlausitz verstärkt für Übungen und zur Ausbildung von Panzertruppen nutzen. Bei entsprechendem Ausbau könnte der Truppenübungsplatz die zentrale Ausbildungseinrichtung im Osten Deutschlands werden, hieß es am Mittwochabend bei einem Pressegespräch in Weißkeißel.



Der Truppenübungsplatz Oberlausitz ist mit einer Fläche von 17.450 Hektar der drittgrößte von insgesamt 13 Truppenübungsplätzen unter deutscher Verwaltung. Schon jetzt gilt er als einer der modernsten - mit mehreren Gefechtsschießbahnen, computergesteuerten Zielen und Unterkünften für bis zu 1.650 Soldaten sowie einer Eisenbahnanbindung für die Großtransporte per Zug. Mitte Juli kündigte die Bundeswehr den Ausbau des Übungsplatzes an, damit Panzertruppen mit anderen militärischen Kräften das gesamte Einsatzspektrum üben können.