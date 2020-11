Ein umgekippter Lastwagen hatte im ostsächsischen Deutsch-Paulsdorf für Aufregung gesorgt. Anwohner hatten in der Nacht zu Dienstag in der Nähe eines Waldgrundstücks Motorenlärm gehört. Bei Tagesanbruch entdeckten sie die Geräuschquelle: An einem Waldweg lag auf die Seite gekippt ein großer Holzlaster.