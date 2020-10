Das Fahrzeug krachte bei Ringenheim frontal gegen einen Baum. Bildrechte: RocciPix/Rocci Klein

Bei einem schweren Autounfall in Ringenhain im Landkreis Bautzen sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage MDR SACHSEN mitteilte, kam ein 19-jähriger Fahrer gegen 23 Uhr mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach einen Zaun und krachte frontal gegen einen Baum. Er und seine Mitfahrerinnen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Eine der Beifahrerinnen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Autofahrerin bei Langenburkersdorf schwer verletzt

Auch in der Sächischen Schweiz gab es am Freitagabend einen Unfall mit einer jungen Fahrerin. Wie die Polzei MDR SACHSEN mitteilte, war kurz nach 22 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw bei Langenburkersdorf auf der Straße zwischen Sebnitz und Neustadt/Sachsen von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Um sie aus dem Fahrzeug zu befreien, musste das Pkw-Dach abgetrennt werden. Anschließend wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Die sogenannte Ungerkurve, in der sich der Unfall ereignete, gilt als Unfallschwerpunkt und war 2018 durch einen neuen Straßenbelag und veränderte Neigung entschärft worden. Die Fahrerin musste mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Bildrechte: Marko Förster

Unbekannter Fahrer stirbt bei Unfall in der Nähe von Langenau

Am Freitagabend ereignete sich kurz nach 19 Uhr in der Nähe von Brand-Erbisdorf ein Unfall, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war der Fahrer mit seinem Pkw auf der Straße von Langenau nach Brand-Erbisdorf am Ende einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug landete in einer Baumgruppe und fing Feuer. Der eingeklemmte Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität des Mannes und zur Unfallursache dauern an.

Quelle: MDR/tfr