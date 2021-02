Am Dienstagmittag hat es in Neusalza-Spremberg einen Unfall zwischen einem Zug und einem Lkw an einem beschrankten Bahnübergang gegeben. Wie die Polizei mitteilte, rangierte ein 31-Jähriger mit seinem Sattelzug und geriet dabei mit seinem Auflieger auf das Gleisbett. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn gelang es dem Fahrer nicht, den Lkw wieder in Bewegung zu setzen.