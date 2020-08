Am Sonnabend ist ein Mann bei einem Unfall auf einem Waldweg bei Boxberg ums Leben gekommen. Ein 55 Jahre alter Autofahrer befuhr am Abend mit seinem Geländewagen die Werkszufahrt auf dem Gelände des Energiekonzerns Leag. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er nach links vom Weg ab und stieß gegen mehrere Findlinge, informierte die Polizeidirektion Görlitz. "In der Folge überschlug sich der Geländewagen, wobei der 42-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde", so die Polizei. Der Beifahrer starb an der Unfallstelle. Der Geländewagenfahrer wurde leicht verletzt.