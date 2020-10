Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Kodersorf in Richtung Görlitz sind am Mittwochmorgen neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich bei einem Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache ein Rad gelöst. Ein nachfolgender Transporter konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Leitplanke. Zwei weitere Autofahrer verloren ebenfalls die Kontrolle über ihren Wagen. Auch sie fuhren in die Leitplanke. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe rund 60.000 Euro. Die A4 war in dem Bereich für mehr als vier Stunden gesperrt.