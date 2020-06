Am Mittwochnachmittag ist ein Autofahrer in Löbau von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Baum touchiert und landete in einem Feld. Der Kleinwagen blieb nach Angaben eines Reporters auf der Fahrerseite liegen. Die Löbauer Feuerwehr befreite den Mann am Steuer, indem sie das Dach des Autos mit schwerer Technik aufschnitt. Der verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rumburger Straße war rund eine Stunde gesperrt.