In der Nähe von Kottmar ist am Sonnabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind zwei Autos und ein Motorrad in den Unfall verwickelt gewesen. Zunächst soll eine 78-jährige Frau in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Auf der Gegenspur stieß sie erst mit einem Auto und dann mit einem dahinter fahrenden Motorrad zusammen. Dabei wurde der 55 Jahre alte Motorradfahrer tödlich verletzt. Die Frau musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere Autofahrer blieb unverletzt.