Der Fahrer dieses Müllwagens wurde bei einem Unfall in Kunnersdorf getötet. Bildrechte: xcitepress

Bei einem Verkehrsunfall in Kunnersdorf auf dem Eigen im Landkreis Görlitz ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, war der Fahrer eines Müllfahrzeuges auf der Herrnhuter Straße ausgestiegen, um den Fahrer eines Linienbusses vor einer Straßensperrung zu warnen. Dabei rollte das Müllfahrzeug rückwärts und der Fahrer wurde zwischen dem Fahrzeug und dem dahinter stehenden Bus eingequetscht. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Warum das Müllauto rückwärts rollte, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Der Busfahrer blieb unverletzt.