Ein Unfall mit einer Schmalspurbahn und einem Pkw hat sich am späten Mittwochnachmittag im Landkreis Görlitz ereignet. Nach MDR-Reporterinformationen übersah ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Auto offenbar am Bahnübergang Kaltensteinweg in Olbersdorf die herannahende Bahn. Es kam zur Kollision.