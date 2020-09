Auf der A4 bei Görlitz hat sich am Mittwoch der Fahrer eines Kleintransporters bei einem Unfall schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer in Richtung Dresden unterwegs und wollte auf den Rastplatz Wacheberg fahren. In der Ausfahrt zur Raststätte sei er dann mit einem Sattelzug kollidiert.