Wirtschaft Warnstreik bei Siemens in Görlitz

An einem gemeinsamen Warnstreik haben sich in Görlitz nach Angaben der IG Metall mehr als 400 Beschäftigte vom Siemens Turbinenbau und vom Waggonbau von Alstom beteiligt. Dabei ging es vorwiegend um den Erhalt der Arbeitsplätze in Görlitz und erst in zweiter Linie um die derzeitigen Tarifverhandlungen.